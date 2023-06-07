На Орловщине у 700 свиней выявили проблемы с документами

Россельхознадзору дали неверные данные.

Нарушения обнаружили в ходе мониторинга системы «Меркурий», куда предприятия вносят информацию о сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

Неверные сведения внесли уполномоченные лица двух хозяйствующих субъектов, которые занимаются свиноводством на территории Шаблыкинского и Покровского районов Орловской области. Оба случая связаны с неверными датами рождения животных. Их указали не по факту появления на свет, а «на будущее», авансовым способом, что является противозаконным.

В одном случае 664 головы поросят на откорме «прописали» как родившихся в период с 24 по 27 мая текущего года. На момент мониторинга эти даты ещё относились к будущему. Во втором эпизоде 30 ремонтных свинок должны были родиться в период с 31 октября по 4 ноября 2023-го.

Управление Россельхознадзора направило предприятиям предостережения, потребовав исправить нарушения и внести достоверную информацию.

ИА «Орелград»