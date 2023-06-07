Орловские налоговики и финансисты «сверили часы»

В Орле обсудили межведомственное взаимодействие финансовых органов власти и налоговой службы.



Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, в стенах этого ведомства прошло рабочее совещание по вопросам межведомственного взаимодействия финансовых органов власти и налоговой службы. Его провела руководитель УФНС Ирина Емельянова. От имени правительства на мероприятии присутствовала глава департамента финансов Елена Сапожникова. Участники встречи обсудили итоги поступлений в областной бюджет в текущем периоде 2023 года и прогнозные показатели поступлений в бюджет за первое полугодие текущего года.

«Заместитель руководителя Управления ФНС России по Орловской области Алла Рубцова сообщила, что за январь-апрель 2023 года в бюджет территории мобилизовано порядка 12,1 миллиарда рублей с превышением на 1,3 миллиарда рублей к поступлениям соответствующего периода 2022 года», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ирина Емельянова напомнила о том, что с 29 мая 2023 года начали действовать новые правила списания НДФЛ с единого налогового счета.

«Теперь НДФЛ имеет приоритет при уплате налогов, что положительно скажется на наполняемости территориальных и местных бюджетов», — пояснила она.

Кроме того, участники совещания рассмотрели эффективность каналов информационного взаимодействия. В частности, было отмечено, что для оперативного анализа и оценки прогнозных показателей по видам налогов, доходы от которых поступают в региональные и местные бюджеты, Федеральная налоговая служба разработала специальную форму. Речь идет об информационной панели о начислениях и поступлениях. В ней предусмотрены данные в целом по региону и отдельно детализированные данные, зачисляемые в муниципальные образования области.

«Исходя из нее, анализировать сведения и контролировать ситуацию сможет не только региональный департамент финансов, но и финансовые отделы администраций поселений и городских округов»,- пояснили в пресс-службе УФНС.

Кроме того, замруководителя ведомства Эльвира Гладких провела мастер-класс для участников по работе с платформой «Внешняя поставка данных», которая расширяет возможности электронного обмена информацией с органами государственной власти и иными потребителями. Как говорят налоговики, с помощью этой платформы можно не только получить доступ к готовым наборам статистических данных, но и запрашивать свои наборы данных.

ИА «Орелград»