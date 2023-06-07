Орловского казака наградили медалью «За боевые заслуги»

Награды удостоился уроженец Ливен Владимир Фёдоров.

Орловец участвует в специальной военной операции с 2022-го года. Он получил ранение и находился на лечении, но затем вернулся в строй, сообщает «Уездный город Ливны». Фёдоров находится в звании младшего сержанта и является командиром зенитного ракетного отделения. Его подразделение прикрывает артиллеристов 6-й мотострелковой дивизии от воздушных ударов.

Сообщается, что только в мае отделение, которым командует орловец, сбило как минимум четыре беспилотных летательных аппарата противника (две «Фурии», одну «Валькирию» и одну «Лелеку»). Это позволило избежать потерь и обеспечило выполнение задач российской армии.

Фёдоров представлен к награде с формулировкой «за уверенные, решительные действия и профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач». До начала службы в СВО орловец являлся «сотником» — заместителем атамана – Станичного казачьего общества Ливенского района «Станица Ливенская». Эта организация входит в Войсковое казачье общество «Центральное казачье войско». Оно объединяет казаков из регионов ЦФО.

ИА «Орелград»