По Орловщине ездит автомаммограф

Жительницы глубинки тоже могут пройти исследования.

Сейчас передвижной маммографический комплекс находится в Нарышкино. Он останется здесь ещё на два следующих дня, до пятницы, 9 июня, включительно.

Ранее медицинский спецавтомобиль побывал в Сосковском и Должанском районах. Углублённое обследование на наличие опухолей молочной железы смогли пройти около 500 женщин. С 19 по 23 июня передвижной комплекс будет работать в Дмитровском районе, сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Массовый скрининг заболеваний молочной железы проводится в рамках первого этапа диспансеризации групп взрослого населения. Поэтому пройти исследование могут только жительницы области, охваченные диспансеризацией в этом году. Это женщины, которые появились на свет с 1949 по 1983 годы включительно, но только в нечётные годы (например, 1949, 1951, 1953 и так далее).

Жительницам Урицкого района, желающим пройти маммографию, необходимо обратиться в Нарышкинскую ЦРБ в кабинет профилактики (1 этаж, помещение №2) и получить направление.

ИА «Орелград»