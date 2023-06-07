В Орле обследовали проблемный дом на Гагарина

Специалисты задокументировали повреждения.

Выездное обследование проводилось в доме №21 силами жилищной инспекции – после обращения жителей дома. Об этом сообщает Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

В здании выявлены значительные проблемы. Департамент приводит подробности: «Повреждения кирпичной кладки, местами с её полным разрушением, повреждения и прогибы перекрытий, повреждения, ветхость деревянных элементов кровли и кровельного покрытия».

Дом признан аварийным ещё в 2016-м году. Информация об итогах проверки направлена в администрацию города. Кроме того, представитель жилинспекции сообщил о данной проблеме руководителю Управления Следственного комитета по Орловской области.

Ранее Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области сообщал, что дом будет расселён до 31 августа 2025 года, а до этого момента его жители могут воспользоваться правом на предоставление жилья из маневренного фонда.

ИА «Орелград»