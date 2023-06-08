КСП проверила ремонт моста через реку Сосну

Материалы проверки направлены в прокуратуру Орловской области.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала результаты проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств на реконструкцию моста через реку Сосна на автомобильной дороге Вахново – Важжово в Ливенском районе. Этот мост расположен на 8-километре автомобильной дороги межмуниципального значения Вахново-Важжово, его длина составляет 27,76 метра. Необходимость устройства нового высоководного моста обусловлена тем, что существующий мост являлся низководным и находился в аварийном состоянии. Данный объект закреплен за КУ ОО «Орелгосзаказчик» на праве оперативного управления.

Мероприятия по реконструкции проводились в рамках регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 – 2024 годы». Финансировался проект с использованием средств Дорожного фонда Орловской области. Объем кассовых расходов в 2022 году составил 251,672 миллиона рублей. Проектная документация была разработана ООО «Мостдорпроект-плюс». На нее было получено положительное заключение государственной экспертизы АУ ОО «Орелгосэкспертиза» и положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости.

Проектная документация была утверждена постановлением правительства Орловской области в июне 2018 года. Как установила КСП, нарушением является то, что проектно-сметная документация «не перерабатывалась с целью доведения до современных требований и не проходила переутверждение в связи с превышением допустимого интервала времени между утверждением проектно-сметной документации и началом строительных работ».

Подрядчиком по результатам электронного аукциона стало ООО «Ремспецмост», получившее контракт на 280,751 миллиона рублей. В связи с нарушением подрядчиком промежуточных сроков выполнения отдельных видов работ (просрочка составляла от 4 до 8 месяцев) и оставление без рассмотрения требований заказчика об ускорении темпов выполнения работ «Орелгосзаказчик» принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

В марте 2022 года был заключен контракт с ООО «УПМК-22» на 253,273 миллиона рублей. На момент проверки КСП не были выполнены работы по укреплению обочин засевом многолетних трав (в связи с переносом выполнения работ на благоприятный период). В ходе контрольного обмера были выявлены отклонения фактически выполненных работ от проектных решений, а также факты выполнения работ ненадлежащего качества.

Так, перильных ограждений лестничных сходов установлено на две секции меньше, чем предусмотрено сметой, к тому же они имеют поверхностные дефекты. На момент осмотра зафиксировано отсутствие шести чугунных люков с решеткой для дождеприемного колодца и 39 чугунных защитных водоотводных решеток дождеприемников. На поверхности асфальтобетонного покрытия местами имеются повреждения в виде выкрашивания или отслаивания отдельных частиц гравия и щебня на общей площади 36 квадратных метров. Данное нарушение влияет на уменьшение межремонтного периода в связи с более быстрым разрушением дорожного покрытия и подлежит устранению в рамках гарантийного обязательства.

«На поверхности асфальтобетонного покрытия имеется некачественный продольный стык протяженностью 6 метров, наслоение асфальтобетонного покрытия на площади 14 квадратных метров. – сообщает КСП. — Общая сумма работ, выполненная с отступлением от требований строительных норм и правил, составляет 46,4 тысячи рублей. По результатам контрольного мероприятия в адрес начальника «Орелгосзаказчика» внесено представление в целях рассмотрения, анализа и устранения выявленных нарушений и недостатков. В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Орловской области для принятия мер прокурорского реагирования».

ИА «Орелград»