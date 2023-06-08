На Орловщине провели масштабную сдачу зачетов по Новому Завету

Итоговая аттестация была проведена специальной выездной комиссией.

В Орловской области на протяжении нескольких дней работала специальная выездная аккредитационная группа. Как пояснили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, она прибыла по благословению председателя Межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих Русской Православной Церкви игумена Петра (Еремеева). Комиссию возглавлял иеромонах Павел (Черкасов), проректор по учебной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

«Курсы базовой подготовки в области богословия для монашествующих Орловской митрополии были созданы по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона в сентябре 2020 года на базовой учебной площадке — в Свято-Успенском мужском монастыре города Орла, — говорят в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. — Они проводятся для насельников и насельниц монастырей Орловской и Ливенской епархий. Аккредитация курсов прошла в форме аттестации на зачетах по дисциплине «Священное Писание Нового Завета».

Члены комиссии посетили основную учебную площадку, расположенную в Успенском монастыре, и проверили учебно-методическую документацию, попутно ознакомившись с библиотечным фондом курсов для монашествующих. Там же состоялся зачет, который проводил преподаватель курсов иерей Артемий Торопов. Сообщается, что испытание успешно прошли сотрудница резиденции митрополита, насельники Успенского монастыря и насельницы Свято-Введенского женского монастыря Орла.

«В тот же день выездная аккредитационная комиссия посетила женский монастырь святой блаженной Ксении Петербургской в селе Долбенкино Дмитровского района, — говорят в митрополии. — В обители зачет по Новому Завету успешно сдали игумения Ксения (Тарабанова) и насельницы этого монастыря. После зачета для членов комиссии матушка Ксения провела экскурсию по обители».

Члены выездной комиссии также провели встречу с митрополитом Орловским и Болховским Тихоном, которая прошла в резиденции главы Орловской митрополии. Архипастырь благословил работу экспертной группы, выразил поддержку базовому богословскому образованию монашествующих. Поинтересовался он и тем, прошли зачеты в Орловской епархии. В рамках своей работы выездная комиссия также посетила Корсунскую пустынь Ливенской епархии, где зачет по дисциплине «Священное Писание Нового Завета» сдавали насельники нескольких монастырей, и женский монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины села Никольское Должанского района.

«Всего на курсах базовой подготовки в области богословия для монашествующих Орловской митрополии зачеты по Новому Завету сдали тридцать слушателей, — резюмирует информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. — В завершение работы члены выездной комиссии выразили надежду, что курсы для монашествующих продолжат свою просветительскую миссию, и будет следующий набор слушателей».

ИА «Орелград»