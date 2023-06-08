Орловские выпускники сдают самый популярный ЕГЭ по выбору

На Орловщине обществознание выбрали 1495 человек.

Как рассказал в соцсетях глава Департамента образования Орловской области Александр Карпов, в этом году на ЕГЭ по обществознанию можно получить до 58 баллов. При этом, чтобы поступить в вуз, будет нужно набрать не менее 42 баллов. Итоги испытания станут известны до 23 июня.

В Орловской области развёрнуты 23 пункта проведения экзаменов. За ходом испытаний следят как сотрудники Рособрнадзора, так и представители общественности.

ЕГЭ по обществознанию состоит из двух частей. В рамках первой выпускник должен дать краткие ответы на 16 вопросов. В рамках второго — девять подробных ответов. На выполнение задания даётся 210 минут.

ИА «Орелград»