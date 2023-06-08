План ликвидации школ утвердили в Ливенском районе

Сразу три учреждения исчезнут в Орловской области в рамках намеченной оптимизации.



Глава Ливенского района Анатолий Шолохов 6 июня 2023 года издал постановление № 229 «Об утверждении плана оптимизации образовательных организаций Ливенского района на 2023-2025 годы». Одновременно он признал утратившим силу постановление администрации Ливенского района от 10 марта 2020 года № 95 «Об утверждении плана оптимизации образовательных организаций Ливенского района на 2020-2025 годы». Согласно теперь уже отмененному документу, планом была предусмотрена ликвидация одной школы и реорганизация более десятка других школ путем их слияния.

На этот раз глава района «с целью своевременного проведения мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций» внес в план четыре пункта. Так, на 2023 год запланирована ликвидация Кировской основной общеобразовательной школы — филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергиевская средняя общеобразовательная школа» (Кировская основная школа). На 2024-2025 году предусмотрена ликвидация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вязово-Дубравская средняя общеобразовательная школа».

В 2025 году должна пройти процедура ликвидации Круглянской основной общеобразовательной школы — филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергиевская средняя общеобразовательная школа» (Круглянская основная школа). Кроме того, на 2023 год запланировано переименование Барановской средней общеобразовательной школы, которая станет основной общеобразовательной школой. Напомним, ранее планы ливенских властей по «оптимизации» школ уже привлекали внимание прокуратуры, которая находила в них нарушения.

По данным регионального детского омбудсмена, в 2022 году в Орловской области были ликвидированы две общеобразовательные организации: Репнинская основная общеобразовательная школа Болховского района и Прудовская основная общеобразовательная школа Новосильского района. Кроме того, Дубровская основная общеобразовательная школа Должанского района путем присоединения была реорганизована в филиал Урыновской средней общеобразовательной школы.

Система общего образования Орловской области по состоянию на 31 декабря 2022 года была представлена 354 общеобразовательными организациями. Из них: 330 муниципальных образовательных организаций, 11 организаций интернатного типа, три государственные образовательные организации, три образовательные организации при исправительных учреждениях, семь негосударственных образовательных организаций. Лишь 28 процентов таких организаций расположены в городах и поселках городского типа, а 72 процента – в сельской местности.

ИА «Орелград»