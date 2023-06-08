Путин и Клычков поговорили о футболе

Президент России встретился с орловским губернатором.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Основной темой разговора стали вопросы экономического и социального развития региона.

Однако беседа началась с того, что президент поинтересовался тем, как Орёл повреждает свой официальный статус литературной столицы России, присвоенный городу в 2021-м году. Из конкретных мероприятий Клычков назвал только «200-летие Ивана Сергеевича Тургенева», указав, что оно «широко отмечалось».

Затем речь зашла об экономических показателях.

«Сейчас свыше 500 миллиардов у вас объём выпуска сельхозпродукции?», — спросил Путин. «Нет, 240 миллиардов рублей: 147 миллиардов – это прямая продукция и плюс дополнительная переработка. Но шесть тонн зерна на каждого проживающего в области мы выращиваем», — пришлось разочаровать президента орловскому губернатору.

Далее речь зашла о футболе. Президент проявил большое внимание к этой теме. Во-первых, Путин поинтересовался, как идут дела со строительством футбольного манежа (на стадионе Ленина в Орле). Клычков рассказал, что рассматривает этот проект как один из ключевых для развития профессионального футбола в Орловской области. «Мы в каждом районе построили крытые спортивные поля, они зимой под каток, летом – под футбол. И, создав базу для массового спорта, перешли к профессиональному», — пояснил губернатор Орловщины.

«Это точно, потому что на этой собственной базе и будете взращивать футбол, который у нас так любят», — поддержал его Путин.

Клычков поделился деталями: «Все игроки будут орловские, легионеров не будет. Начнём с этого». Президент поддержал и это условие, правда, с оговоркой: «Тоже неплохо. Легионеры – тоже неплохо, но всё хорошо в меру просто».

В дальнейшем разговоре интерес у президента вызвала тема орловского здравоохранения. Путин обратился к Клычкову: «В плане у вас завершение строительства многопрофильного медицинского центра, но и имеющиеся объекты требуют особого внимания, требуют ремонта, в том числе капитальных ремонтов. Объём у вас достаточно большой. Надеюсь, что это внимание к здравоохранению скажется и на здоровье людей, которые проживают в Орловской области, имея в виду, что самые большие проблемы, собственно говоря, так же как и по стране в целом, у вас из-за сердечно-сосудистых заболеваний».

Орловский губернатор подтвердил наличие у региона таких проблем. Затем Путин продолжил: «Конечно, нужно будет пойти к людям и получить от них, прежде всего, оценку результатов Вашей работы, и получить мандат доверия на следующий срок. Со своей стороны, конечно, сделаю всё, чтобы поддержать Вас».

В ответ Клычков поблагодарил президента за поддержку.

Напомним, что завтра облсовет на внеочередном заседании рассмотрит вопрос о назначении выборов губернатора Орловской области. Планируется, что они пройдут 10 сентября.

ИА «Орелград»