В Орле на улице Ленина высадили 18 тысяч цветов

Они заменят уже отцветшие тюльпаны.

Теперь на клумбах одной из главных улиц города появились садовые бегонии, бархатцы и петунии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла. Работы выполняются силами муниципального предприятия «Спецавтобаза».

При этом тюльпаны перебирают и обрабатывают. На следующий год они снова будут радовать жителей и гостей города.

«В ближайшее время на других главных площадках города будут высажены петунии, бархатцы и бегонии. Убедительная просьба бережно относиться к ним: не рвать, не топтать и не выкапывать!» — отметила ландшафтный дизайнер «Спецавтобазы» Ирина Афанасьева.

Ранее таким же образом обновили клумбы у здания администрации Орловской области.

ИА «Орелград»