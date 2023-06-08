В Орле в ДТП на «взлётной полосе» пострадал водитель

8.6.2023 | 10:44 Новости, Происшествия

ДТП произошло накануне.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, 49-летняя женщина на «Ниссане Жук» ехала по уже знаменитой улице Берёзовой (со стороны переулка Ремонтного в сторону улицы Калинникова). В районе дома №49 она нарушила правила расположения своего транспорта на проезжей части.

Результатом стало столкновение с «Ладой Гранта», которая ехала во встречном направлении. Отечественным автомобилем управлял 25-летний парень.

Водитель «Лады» получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его с места ДТП в Орловскую областную клиническую больницу. Однако врачи, оказав необходимую помощь, отпустили пациента на амбулаторное лечение.

Напомним, что буквально на этой неделе «Орёлград» рассказывал о транспортных проблемах, связанных с данной улицей. Местные жители «бьют тревогу», привлекая внимание властей к опасному повороту, где постоянно происходят аварии.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП, в том числе одно с пострадавшим.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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