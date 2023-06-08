В Орле в ДТП на «взлётной полосе» пострадал водитель

ДТП произошло накануне.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, 49-летняя женщина на «Ниссане Жук» ехала по уже знаменитой улице Берёзовой (со стороны переулка Ремонтного в сторону улицы Калинникова). В районе дома №49 она нарушила правила расположения своего транспорта на проезжей части.
Результатом стало столкновение с «Ладой Гранта», которая ехала во встречном направлении. Отечественным автомобилем управлял 25-летний парень.
Водитель «Лады» получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его с места ДТП в Орловскую областную клиническую больницу. Однако врачи, оказав необходимую помощь, отпустили пациента на амбулаторное лечение.
Напомним, что буквально на этой неделе «Орёлград» рассказывал о транспортных проблемах, связанных с данной улицей. Местные жители «бьют тревогу», привлекая внимание властей к опасному повороту, где постоянно происходят аварии.
Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 11 ДТП, в том числе одно с пострадавшим.
ИА «Орелград»