Орловцы жалуются на «взлётную полосу» на Берёзовой

5.6.2023 | 15:06 Новости, Происшествия

Проблема не решается уже много лет.

Перекрёсток Берёзовой и Пясецкого (до ремонта). Фото: www.yandex.ru/maps

Речь идёт о перекрёстке улиц Берёзовой и Пясецкого, расположенном в Северном микрорайоне. Это место уже давно считается аварийно опасным. Как сообщили местные жители, недавний ремонт Берёзовой не только не улучшил, но даже ухудшил ситуацию.

Проблема состоит в том, что достаточно длинный (а теперь ещё и ровный) участок улицы заканчивается поворотом, который нужно делать под тупым углом. На перекрёстке установлено ограничение в 40 километров, но фактически оно часто не соблюдается. В результате водители, разгоняясь, не замечают необычный поворот и допускают аварийные ситуации.

Всё это усугубляется ещё и тем, что дорога связывает Железнодорожный и Северный районы и является «дублёром» Московского шоссе. К тому же рядом с перекрёстком открыли магазин популярной торговой сети, что тоже не отразилось на статистике ДТП лучшим образом.

Местные жители просят все ответственные структуры обратить внимание на проблему и принять необходимые меры, в частности, оборудовать улицу «лежачими полицейскими», установить здесь камеры ГИБДД, а также создать рядом с супермаркетом пешеходный переход.

Фото: www.google.com/maps

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования