Орловцы жалуются на «взлётную полосу» на Берёзовой

Проблема не решается уже много лет.

Речь идёт о перекрёстке улиц Берёзовой и Пясецкого, расположенном в Северном микрорайоне. Это место уже давно считается аварийно опасным. Как сообщили местные жители, недавний ремонт Берёзовой не только не улучшил, но даже ухудшил ситуацию.

Проблема состоит в том, что достаточно длинный (а теперь ещё и ровный) участок улицы заканчивается поворотом, который нужно делать под тупым углом. На перекрёстке установлено ограничение в 40 километров, но фактически оно часто не соблюдается. В результате водители, разгоняясь, не замечают необычный поворот и допускают аварийные ситуации.

Всё это усугубляется ещё и тем, что дорога связывает Железнодорожный и Северный районы и является «дублёром» Московского шоссе. К тому же рядом с перекрёстком открыли магазин популярной торговой сети, что тоже не отразилось на статистике ДТП лучшим образом.

Местные жители просят все ответственные структуры обратить внимание на проблему и принять необходимые меры, в частности, оборудовать улицу «лежачими полицейскими», установить здесь камеры ГИБДД, а также создать рядом с супермаркетом пешеходный переход.

ИА «Орелград»