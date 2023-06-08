В Орловской области смертность в 2,5 раза превысила рождаемость

В регионе остается напряженной демографическая ситуация.

В Орловской области, по оценкам Орелстата, демографическая ситуация в январе-марте 2023 года, увы, традиционно характеризовалась процессом естественной убыли населения. Число умерших превысило число родившихся почти в 2,5 раза. Число родившихся в январе-марте 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года сократилось на 58 человек, или на 7,2 процента, и составило 1195 человек. Количество умерших орловцев уменьшилось на 997 человек, или на четверть относительно января-февраля 2022 года, и составило 2933 человека.

По подсчетам статистиков, в регионе заметно сократилась младенческая смертность. В отчетном периоде времени умерло четыре младенца в возрасте до одного года. В прошлом году за такой же период было зарегистрировано 11 подобных смертей. Еще одним относительно позитивным фактом можно назвать сокращение показателя естественной убыли населения, то есть превышения числа умерших над числом родившихся. В этом году она составляет минус 1738 человек, то есть настолько по естественным причинам сократилась численность населения региона. Однако годом ранее показатель составлял минус 2677 человек.

По данным правительства региона, рождаемость на каждую 1000 жителей в Орловской области снизилась за три последних года: с 7,9 в 2020 году до 7,1 в 2022 году. Также отмечается снижение рождаемости в целом в Российской Федерации: с 2019 году 10,1 до 9,6 в 2021 году. Смертность в трудоспособном возрасте по медико-демографическим показателям на 100 000 населения в Орловской области увеличилась с 651,6 в 2020 году до 654,1 в 2021 году. В целом по Российской Федерации показатель смертности в трудоспособном возрасте также увеличивается.

ИА «Орелград»