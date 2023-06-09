На корпус санатория «Дубрава» выделили полмиллиарда

Правительство Орловской области утвердило это решение.

Речь идёт о гостиничном (спальном) комплексе санатория. Его необходимо достроить. Ожидается, что его сдадут до 2026-го года.

Деньги поступят не одномоментно. В текущем году это будут лишь 20 миллионов рублей. На 2024-й запланировано выделение 229 миллионов, на 2025-й – ещё 268 миллионов.

Ожидается, что в комплексе смогут одновременно разместиться 96 гостей.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, данный вопрос относится к категории важных. Например, он обсуждался на встрече первого заместителя губернатора Орловщины Владимира Ивановского с первым заместителем министра строительства и ЖКХ России Александром Ломакиным.

Что касается самой «Дубравы» в целом, то в следующем году её планируют реорганизовать, поменяв текущий статус Государственного унитарного предприятия на статус Бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»