На Орловщине выявили 25 преступлений, связанных с нацпроектами

Такова статистика с начала года.

О ситуации в этой сфере рассказали на заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов области. В нём участвовали главы региональных Управлений ФСБ, МВД, Следственного комитета, МЧС, Федеральной Службы Судебных Приставов, Росгвардии и ФСИН. Совещание провёл прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Как сообщили в надзорном ведомстве, с начала года следственными органами зарегистрировано 25 преступлений, связанных с реализацией национальных проектов. Уточняется, что речь идёт о нацпроектах «Демография», «Жильё и городская среда», «Здравоохранение» и «Образование».

За тот же период в суды направлено семь таких уголовных дел. По двум из ним, в отношении двух лиц, уже вынесены приговоры, в обоих случаях обвинительные.

Прокурор области отметил, что контроль за расследованием этих дел необходимо усилить. В частности, по его мнению, не во всех таких случаях даётся своевременная оценка действиям заказчика, принимавшего работы, не выполненные вовсе или выполненные не должным образом. Также имеются и факты затягивания сроков следствия. В связи с подобными фактами в текущем году в адрес орловских руководителей следственных органов было внесено четыре соответствующих прокурорских требования.

Всего в 2023-м прокурорами пресечено около 350 нарушений законодательства, допущенных при реализации национальных проектов, в связи с чем внесено около 230 актов реагироования. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 58 должностных лиц.

ИА «Орелград»