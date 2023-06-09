С миру по книге. В Орловском доме ребенка откроют библиотеку

9.6.2023 | 9:26 Новости компаний, Рекомендуем

Помощь в сборе книг окажет благотворительный фонд «Созидание».

Собственную библиотеку в специализированном доме ребенка в Советском районе Орла решили открыть в связи с расширением и приездом детей постарше. Именно для них сотрудники учреждения решили создать библиотеку. Ее планируют заполнит самыми разными книгами для школьников-подростков.

Чтобы помочь сотрудникам дома ребенка, благотворительный фонд «Созидание» объявил сбор книг. Издания для детей школьного возраста можно принести из отправить непосредственно в фонд по адресу: Орел, площадь Мира, дом 7. Книги в коллекцию будущей библиотеки принимают до 30 июня.

– Последние годы фонд тесно взаимодействует с домом ребенка, например, в том году реализован масштабный проект по ремонту фасада здания, в этом мы проводим другие ремонтные работы, начало которых пришлось на день защиты детей. Помимо этого, фонд поддерживает социальные проекты педагогов учреждения, в частности, по сбору книг для будущей библиотеки. И в этом может поучаствовать каждый! – отметила Екатерина Сачкова, директор благотворительного фонда «Созидание».

Отметим, что фонд «Созидание» работает с 1996 года при поддержке группы компаний «ОДСК». Только за последние три года его волонтеры поддержали 93 проекта, касающихся самых разных сфер жизни орловцев.

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