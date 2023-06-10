Число самозанятых на Орловщине превысило 30 тысяч

Относительно новая форма расчетов с государством продолжает набирать популярность.

В Орловской области по состоянию на 1 мая 2023 года число зарегистрировавшихся самозанятых достигло уже 30,5 тысячи человек. Это на 32 процента больше, чем было годом ранее на аналогичную дату. Такие сведения предоставили в региональном Управлении ФНС России. Напомним, самозанятыми считаются те граждане, которые для легализации своей деятельности начали применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Воспользоваться им могут физические лица (граждане России и других государств ЕАЭС), а также индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовому договору.

«Налог на профессиональный доход заменяет ряд платежей, — говорят в областной налоговой службе. — Так, физические лица и индивидуальные предпринимателя не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход. Кроме того, индивидуальные предприниматели не уплачивают налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на территорию России, а также фиксированные страховые взносы».

Отметим, что в России существуют и другие упрощенные системы налогообложения, которые также имеют ряд преимуществ. Однако их недостатком является то, что бизнесменам нужно платить страховые взносы даже при отсутствии дохода. У самозанятых все не так. При отсутствии дохода в течение налогового периода у них не возникает никаких обязательных, минимальных или фиксированных платежей. При этом самозанятые являются участниками системы обязательного медицинского страхования и могут получать бесплатную медицинскую помощь.

«Еще одним преимуществом специального налогового режима является то, что применение налогового вычета, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы, — подчеркивают в УФНС. — Чтобы стать самозанятым, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и посещать налоговый орган не нужно».

Подробнее об этом налоговом режиме, а также о порядке регистрации в качестве самозанятого, можно узнать на официальном сайте ФНС России, где имеется специальный раздел. Добавим, что в настоящий момент гражданам доступно несколько способов регистрации. Например, сделать это можно с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием ИНН и пароля, которые предназначены для доступа в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

ИА «Орелград»