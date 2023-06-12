Орловец не пустил полицию в квартиру и крупно поплатился

Сопротивление стражам порядка обернулось для него уголовным делом и судом.

В Орле суд рассмотрел дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). На скамье подсудимых оказался местный житель. Неприятный для него инцидент произошел в марте 2022 года. Как следует из материалов дела, в девятом часу вечера в дежурную часть поступил звонок от местной жительницы. Женщина пожаловалась на то, что ее супруг закрылся в квартире и не пускает ее внутрь.

По сигналу на место происшествия прибыло четверо полицейских. В семейной ссоре они разбирались до 23 часов вечера, безуспешно пытаясь уговорить мужчину открыть им входную дверь. Когда же мужчина, наконец, дверь открыл, то он, согласно обвинению, тут же напал на ближайшего полицейского и применил к нему насилие, а именно — ладонями нанес пару ударов в область груди, из-за чего потерпевший ударился головой о стену. Затем хозяина квартиры повалили на пол, заломили ему руки за спину, надели на него наручники и отвезли в отдел полиции.

Подсудимый свою вину не признал и поведал суду альтернативную версию. По его словам, в тот вечер он действительно находился у себя в квартире. При этом мужчина отметил, что он расстался с женой, которая вместе с детьми ушла, но ее личные вещи остались в квартире. Кроме того, настаивал он, у жены оставались ключи от квартиры. Когда в дверь позвонили, он увидел в глазок, что на лестничной площадке стоят его жена, ее сестра и четыре сотрудника полиции в форменном обмундировании.

Один из сотрудников велел ему открыть дверь, но в ответ мужчина «поставил его в известность о наличии у жены ключей». Через какое-то время, по словам фигуранта, кто-то начал сверлить замок входной двери. Тогда он быстро открыл дверь и снова ее закрыл. Затем кто-то постучал во входную дверь, он опять ее открыл. В этот момент, со слов мужчины, сотрудник полиции схватил его за кофту, вытащил из квартиры и повалил на пол, на живот. Другой сотрудник полиции заломил ему руки назад, надел наручники. Никакого сопротивления сотрудникам полиции не оказывал, насилия в отношении их не применял, уверял подсудимый. Однако суд счел его вину доказанной и приговорил несговорчивого гражданина к выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»