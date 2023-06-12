Орловец украл пятилитровую бутылку водки и выпил в одиночку

Ради спиртного воришка выставил окно и забрался в чужой дом.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Урицкий районный суд Орловской области. Дело слушалось в поселке Сосково. Местный житель был обвинен в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное тяжкое преступление против собственности). Как следует из материалов дела, кражу он совершил в августе 2022 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поздним вечером пришел к чужому дому.

Убедившись в том, что никого внутри нет, применив физическую силу, он освободил от крепления и вытащил оконную раму веранды указанного дома, после чего через оконный проем незаконно проник внутрь чужого жилища. Там он прошел в кухню, откуда похитил принадлежащие хозяйке дома 5 литров водки марки «Архангельская Северная Выдержка», стоимостью 329,99 рубля за 0,5 литра. Общая стоимость спиртного напитка составляла 3299,9 рубля, она была перелита в пластиковую бутылку.

В судебном заседании подсудимый свою вину преступления признал полностью, раскаялся, подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого. По его словам, в тот день он распивал спиртное с неким незнакомцем в одной из деревень Сосковского района, в чужом доме. Однако вечером он проснулся уже в своем доме. Он решил вернуться в чужой дом, так как во время распития спиртного увидел в кухонном гарнитуре мойки в помещении кухни 5-литровую бутылку прозрачного цвета с синей крышкой.

Он решил, что там налита водка, так как из аналогичной бутылки они распивали водку с незнакомцем. Подойдя к входной двери дома, он увидел, что она закрыта на навесной замок. Тогда воришка решил выставить окно на веранде и залезть через оконный проем. С его слов, кроме водки он ничего красть не хотел. Бутылку с водкой он принес домой и распивал спиртное в одиночку, расположившись на заднем дворе. Он выпил практически все, что было в ней, признался злоумышленник. Когда на дне осталось небольшое количество водки, он спрятал за спинку кресла в своем доме, где она позже и была найдена сотрудниками полиции. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, предоставив рассрочку уплаты штрафа сроком на один год.

ИА «Орелград»