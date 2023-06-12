Орловский туризм усилят «Литературным поездом»

В регионе запускают новый проект.

Правительство Орловской области создало рабочую группу, которая займётся реализацией проекта «Литературный поезд «Орловский экспресс»». Разработать план конкретных мероприятий необходимо до 1 сентября текущего года.

В состав группы вошли 12 человек. Среди них оказался заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. Также над проектом будут работать начальник управления по туризму Департамента культуры нашего региона Сергей Косарев и директор «Туристского информационно-выставочного центра Орловской области» Иван Богатов. Возглавил группу руководитель администрации губернатора и правительства области Вадим Соколов.

Подробности пока не раскрываются. Однако вполне вероятно, что «Орловский экспресс» будет подобием «Литературного турпоезда «Вкус эпохи»», запущенного ещё в минувшем году. Он курсирует по маршруту «Москва — Елец — Лев Толстой — Липецк – Москва». Днём пассажиров знакомят с достопримечательностями российских городов, а ночи они проводят в пути в комфортабельных вагонах, оборудованных, в том числе, и душем.

ИА «Орелград»