Под Орлом осудили вора, который не смог совершить кражу

Удивительное преступление было совершено в Ливенском районе.

Вступил в силу обвинительный приговор Ливенского районного суда Орловской области, вынесенный в отношении ранее неоднократно судимого за кражи местного жителя. В рамках нового процесса его обвинили в том, что он совершил три преступления против собственности. Обстоятельства одного из них заслуживают внимания. В октябре 2022 года около 23 часов вечера подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил обворовать магазин Ливенского РайПО. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он с помощью неустановленного следствием предмета, найденного неподалеку магазина, приступил к повреждению запорных устройств на входной двери.

Однако сорвать замок злоумышленнику не удалось. Тогда он решил проникнуть внутрь помещения через оконный проем, оборудованный металлическим профильным листом. Взявшись руками за нижнюю часть листа, он попытался его отогнуть, но увидев за профильным листом другой металлический лист, закрывающий оконный проем полностью, решил изменить тактику. На сей раз проникнуть внутрь магазина он решил через оконный проем, закрытый фрагментом картона и расположенный над запасным выходом.

Вор руками отогнул картон, но за ним оказалась металлическая решетка. Злоумышленника это не остановило, и он попытался разогнуть решетку руками. Поскольку сделать это ему не удалось, раздосадованный вор-неудачник с места преступления скрылся. Впрочем, следствие и суд посчитали, что он не довел свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам. В случае проникновения в магазин, установил суд, вор намеревался похитить оттуда пять бутылок пива, шесть бутылок водки, две буханки черного хлеба, батон, 10 банок «Кильки в томатном соусе» и 20 пачек сигарет. Словом, следствие и суд подсчитали, что украсть вор хотел товаров на общую сумму 6 178 рублей. Ну а то, что он не украл, смягчающим наказание обстоятельством признано не было.

Впрочем, в двух других случаях он кражи все-таки совершил. Так, он залез в чужой дом и похитил оттуда продукты питания и некоторые личные вещи, включая махровое полотенце. Во втором случае его добычей стал велосипед, угнанный с чужого двора. По совокупности преступлений вор-неудачник получил наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»