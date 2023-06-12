Полторы тонны опасных продуктов забраковали в Орле

Роспотребнадзор отчитался о результатах проведенных контрольных мероприятий.

В 2023 году сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Орловской области проведено 23 плановых и 17 внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и реализацию пищевых продуктов. Как пояснили в ведомстве, по их итогам было составлено 88 протоколов об административных правонарушениях. Затем на основании данных протоколов было вынесено 71 постановление о привлечении нарушителей к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 533,4 тысячи рублей. В 15 случаях нарушители отделались предупреждениями.

«Снято с реализации 1407,5 килограмма пищевых продуктов и продовольственного сырья, — сообщили также в региональном Управлении Роспотребнадзора. — Среди забракованной продукции наибольший удельный вес в структуре проходится на алкогольную и плодоовощную продукцию. В целях профилактики правонарушений в адрес 50 хозяйствующих субъектов выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Проведено 53 профилактических визита, в ходе которых сотрудники объектов, осуществляющих производство и реализацию пищевых продуктов, информируются об обязательных требованиях».

В ведомстве добавили, что информация о выявленной в обороте продукции, не соответствующей обязательным требования, вносится в специальный государственный информационный ресурс по защите прав потребителей. Любой потребитель может воспользоваться услугами этого сервиса. Например, сервис дает возможность узнать о предприятиях-производителях, которыми были допущены факты выпуска фальсифицированной продукции.

ИА «Орелград»