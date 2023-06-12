Правила посещения музеев придумали для многодетных семей

Регламент предоставления услуги разработал департамент культуры.

В Орловской области департамент культуры разработал проект административного регламента для подведомственных ему бюджетных учреждений. Речь идет о государственной услуге «Предоставление одного дня в месяц для бесплатного посещения музеев, а также выставок для многодетных семей». Регламент является типовым, следовать ему обязаны все бюджетные учреждения культуры. Документ устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Сама услуга предназначена семьям, имеющим в своем составе трех и более детей до восемнадцатилетнего возраста, совершеннолетних детей в возрасте до двадцати трех лет, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо проходящих военную службу по призыву. Должностные лица департамента обязаны принимать все необходимые меры по предоставлению заявителям исчерпывающей информации.

Основными требованиями при этом для них являются актуальность, своевременность, четкость и доступность в изложении, полнота информации и ее соответствие требованиям законодательства. При ответах на телефонные звонки сотрудники департамента обязаны подробно и в вежливой корректной форме информировать заявителей по интересующим их вопросам. В помещениях учреждений, предоставляющих указанную государственную услугу, должны быть оборудованы информационные стенды.

«Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиванием», — требует регламент.

Интересно, что для удобства льготников чиновники даже разработали блок-схему, наглядно отображающую алгоритм прохождения административных процедур. В открытом доступе должен находиться и перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, а также порядок обжалования решений, действий или бездействия сотрудников учреждений.

При принятии решения о предоставлении госуслуги, специалист учреждения выдает заявителю бесплатные входные билеты. В ином случае многодетная семья должна получить на руки мотивированный отказ в выдаче бесплатных входных билетов, с разъяснением оснований такого отказа и порядком его обжалования. Основанием для отказа может послужить только несоответствие заявителя требованиям регламента или не предоставление им необходимых документов. За предоставление указанной госуслуги государственная пошлина и иная плата не взимается, она предоставляется на бесплатной основе. При этом максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги не должен превышать 15 минут.

ИА «Орелград»