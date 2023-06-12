В День России в Орле наградили «горячие сердца»

В честь праздника состоялась торжественная церемония.

Государственные и региональные знаки отличия вручали сегодня в здании администрации Орловской области в круглом зале. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Награды федерального значения получили:

главный врач Орловского онкологического диспансера Александр Удодов (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени),

директор ГУП Орловской области «Орёлфармация» Татьяна Дубовик (медаль Луки Крымского),

тренер Училища олимпийского резерва Николай Глазков (почётная грамота президента РФ),

директор филиала ПАО «Росгосстрах» в Орловской области Ольга Блинова (благодарность президента РФ),

зампредседателя общественной организации «Союз ветеранов спорта Орловщины» Виталий Алёшин (почётная грамота Совета Федерации).

Благодарностью председателя Совета Федерации отмечены:

замглавврача Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области Елена Бударина,

зампредседателя Федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов,

руководитель филиала «Российский сельскохозяйственный центр» по Орловской области Николай Котов.

Кроме того, благодарностью Министра культуры Российской Федерации отметили коллектив Орловского областного центра народного творчества.

Также троих несовершеннолетних орловцев отметили нагрудными знаками «Горячее сердце». Это всероссийская общественно-государственная инициатива с международным участием. Её цель – поддержать детей и подростков, совершивших значимые поступки. В Орловской области отметили три «горячих сердца»:

Кирилл Ковальчук (Бунинская средняя школа, Урицкий район),

Роман Матвеев (школа №2, посёлок Нарышкино),

Анна Низамова (Звягинская средняя школа, Орловский муниципальный округ).

Ещё 16 орловцев, которые достигли выдающихся успехов в своих профессиональных областях, получили различные награды регионального значения.

ИА «Орелград»