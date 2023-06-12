В Орле ищут «благодетеля» для старого квартала

12.6.2023 | 10:51 Важное, Новости, Строительство

В развитии нуждается территория у Щепного рынка.

Фото: ИА «Орелград»

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о проведении соответствующих торгов. Они состоятся 17 июля. Победитель получит право заключить договор о комплексной застройке территории, расположенной у Щепного рынка.

Это участок земли площадью 0,88 гектара, ограниченный улицами МОПРа, Латышских Стрелков, границей гаражного кооператива «Трамвайщик», улицей Некрасова и Щепным переулком. Здесь необходимо построить не менее 7,9 тысяч квадратных метров жилья. При этом подрядчик должен вложить в проект как минимум 385,69 миллиона рублей.

В частности, ему предстоит «расчистить» территорию – снести несколько уже расселённых аварийных домов, а также самостоятельно расселить здание по Латышских стрелков, 2. Это надо сделать не позднее чем через полгода после заключения муниципального контракта. На исполнение остальных обязательств отводится более долгий период (до 8 февраля 2033 года).

В данный момент в Орле реализуется похожий проект в районе Наугорского шоссе.

Фото: www.orel-adm.ru

 

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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