В Орле открыт пункт сбора помощи для шебекинцев

Он находится в администрации Советского района.

Всех, кто хочет поддержать жителей Шебекино, которые нашли временное пристанище в Орле, ждут на Октябрьской, 30, по будням с 9 до 18 часов.

Ранее пресс-служба администрации нашего города сообщала, что сейчас в областном центре Орловщины проживают четыре семьи из Шебекино. Райцентр Белгородской области с населением около 40 тысяч человек оказался под массированным обстрелом ВСУ. Многие жители вынужденно покинули родные стены и уехали в другие города и регионы, в том числе, к родственникам.

Со своей стороны, в Орле помощь таким переселенцам оказывают горадминистрация, Орловский социальный кластер и волонтёрский отряд «По ZOVу сердца 57».

Ранее гуманитарную помощь для жителей Шебекино, эвакуированных в Белгород, доставили представители орловского облсовета.

ИА «Орелград»