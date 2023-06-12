В Орловской области изменили «алкогольный закон»

Возможно, это связано с массовыми отравлениями.

Ряд важных изменений внесён в постановление «О региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Правительство Орловщины одобрило его ещё в 2021 году.

Основные поправки касаются первого и второго приложений к основному тексту документа. Они связаны с ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системой).

В частности, зафиксирована обязанность организаций и ИП сообщать в ЕГАИС информацию об обороте алкогольной продукции, а также соблюдать требования к маркировке «пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи средствами идентификации». Уточняется, что данные обязательства являются предметом государственного надзора и контроля.

Подобным образом изменено и приложение, определяющее индикаторы нарушения требований.

Ранее в тексте не фигурировало слово «сидр» (как и названия других подобных напитков). Вполне возможно, что внесённые уточнения связаны со случаями массового отравления напитком «Мистер Сидр», которые произошли в ряде регионов России на днях.

ИА «Орелград»