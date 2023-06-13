Дорогу на «Юбилейный» уже отремонтировали по гарантии

Так сообщили «Орелграду» в облправительстве.

Напомним, что около двух недель назад орловцы стали обсуждать в соцсетях плохое состояние дороги, расположенной во Мценском районе и соединяющей детский лагерь «Юбилейный» и деревню Высокое (официально она называется «Мценск – Высокое – Мелынь»). «Изюминкой» ситуации являлось то, что её ремонтировали всего лишь в конце минувшего года. Ситуация привлекла внимание губернатора Андрея Клычкова, поручившего срочно провести гарантийный ремонт дороги.

В связи со всем этим ИА «Орелград» направило запрос в информационно-аналитическое управление Администрации Губернатора и Правительства Орловской области.

Из полученного ответа следует, что подрядчик (ООО «ГИАТТ»), который делал ремонт в 2022-м, не довёл свою задачу до конца «из-за неблагоприятных погодных условий». Указывается, что компания не смогла осуществить «работы по устройству поверхностной обработки». В связи с этим контракт оказался расторгнут.

Тем не менее, уже проделанный объём работ тогда приняли и оплатили. ООО «ГИАТТ» привело в порядок участок примерно между восьмым и восемнадцатым километрами трассы. В частности, здесь должны были ликвидировать колеи глубиной до 50 миллиметров.

Изначальная стоимость контракта составляла примерно 49,5 миллионов рублей, но, так как задачу «недовыполнили», подрядчику заплатили примерно на шесть миллионов меньше. При этом гарантийные обязательства составляли 1,5 года.

Как сообщает областное правительство, к настоящему моменту дорогу повторно отремонтировали по гарантии за счёт сил и средств подрядчика. «Деформации и повреждения покрытия проезжей части участка автомобильной дороги… устранены ООО «ГИАТТ» в полном объёме», — указывается в ответе на наш запрос.

Кроме того, «Орёлгосзаказчик» установил на трассе пост весогабаритного контроля, так как одной из главных причин такого стремительного разрушения дороги стал значительный поток тяжёлого грузового транспорта.

ИА «Орелград»