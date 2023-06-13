Клычков не назвал дату завершения строительства школы на Зеленина

Губернатор Орловской области поделился «надеждой».

Андрей Клычков ответил на вопрос об открытии школы в ходе прямой линии 13 июня. Он напомнил, что объект простоял три месяца из-за корректировки проектной документации. Также попытался дистанцироваться, подчеркнув, что заказчик работ – город. Подтвердил, что 31 мая оказалось не последним днем стройки и подрядчик обратился с просьбой продлить контракт, потому что поменялось оборудование. Андрей Клычков отметил, что и на благоустройство потребуется еще почти две недели.

«Сейчас объект, по документам, 70,7% готовность, фактическая – более 80%. По плану мы должны 1 августа выйти на завершающую стадию. После этого лицензировать школу. Только после этого мы сможем принимать заявления на обучение. Заявки от педагогического коллектива уже директором собираются. Я надеюсь, что к 1 сентября мы запустим работу этой школы», — сказал Андрей Клычков.

Напомним, подрядчика выбрали в декабре 2020 года. Контракт получило ООО «Техспецкомплект», которое активно занималось благоустройством общественных пространств. Никто из крупных застройщиков региона не заявился на отбор — начальную цену посчитали заниженной. В итоге цена контракта с 892,7 млн рублей выросла до 1 066 млн рублей. Срок завершения строительства уже смещен на семь месяцев. Отдельно можно упомянуть уголовное дело о мошенничестве при строительстве школы на 30 млн рублей.

ИА «Орелград»