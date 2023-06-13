Конкурс «Za Победу! Za СВОих!» стартует в Орле

Учредителем и организатором выступил региональный парламент.

В Орловской области стартует конкурс детских рисунков на тему «За Победу! За своих!» («Za Победу! Za СВОих!»). Его организатором является Орловский областной Совет народных депутатов. Основные задачи: формирование у подрастающего поколения нравственно-патриотических качеств и чувства любви к Отечеству; воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции; повышение престижа прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, в том числе по контракту; развитие творческих способностей и активности у подрастающего поколения.

В конкурсе могут принимать участие ученики школ, расположенных на территории Орловской области. Положением предусмотрено две возрастные группы: 1-я группа – учащиеся 1-4 классов; 2-я группа – учащиеся 5-8 классов. Для участия претенденты должны направить организаторам заявку, конкурсную. Работу и несколько документов, в том числе согласие законного представителя на участие в конкурсе несовершеннолетнего. Конкурсная работа должна иметь титульный лист с пометкой «На конкурс «За Победу! За своих!» («Za Победу! Za СВОих!») (в правом верхнем углу).

«Прием конкурсных документов на конкурс начинается по истечении пяти календарных дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса в газете «Орловская правда» и завершается 14 июля 2023 года (включительно), — говорится в положении. — Конкурсные документы представляются на конкурс на листах формата А4 по адресу: 302030, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 31 (бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»)».

Для рассмотрения конкурсных документов, оценки конкурсных работ и подведения итогов уже создана конкурсная комиссия. Ее возглавил Олег Кошелев, заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов. Конкурсные документы претендентам не возвращаются, рецензии на конкурсные работы не выдаются. Победителей определят по таким критериям оценки, как соответствие и полнота раскрытия темы конкурса, оригинальность и качество представленного материала (аккуратность оформления и соответствие условиям конкурса). Победителями в каждой возрастной группе признаются претенденты, чьи конкурсные работы заняли первые три места в рейтинговой таблице. Победители награждаются Почетной грамотой Орловского областного Совета народных депутатов с выплатой единовременного поощрения: 1-е место – три тысячи рублей, 2-е место – две тысячи пятьсот рублей, 3-е место – две тысячи рублей.

ИА «Орелград»