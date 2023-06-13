Орловца признали «Лучшим донором России»

13.6.2023 | 17:18 Медицина, Новости

Звания удостоился Сергей Семкин.

Фото: vk.com/public183089958

Как сообщили в Орловской службе крови, мужчина победил в конкурсе «Лучший донор России – 2023», став лучшим среди 200 других участников. В этом году конкурс проводился в юбилейный двадцатый раз.

Семкин первый приз в номинации «Максимальное количество донаций тромбоцитов». Известно, что орловец является донором с 2007 года. Мужчина сдавал кровь и её компоненты 212 раз, из них 68 раз – именно тромбоциты.

Донорству именно этих элементов крови придаётся особое значение. Например, вливание тромбоцитов, устраняет спонтанную кровоточивость у больных лейкозами и анемией, а также предупреждает кровотечения при оперативных вмешательствах.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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