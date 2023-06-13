Орловца признали «Лучшим донором России»

Звания удостоился Сергей Семкин.

Как сообщили в Орловской службе крови, мужчина победил в конкурсе «Лучший донор России – 2023», став лучшим среди 200 других участников. В этом году конкурс проводился в юбилейный двадцатый раз.

Семкин первый приз в номинации «Максимальное количество донаций тромбоцитов». Известно, что орловец является донором с 2007 года. Мужчина сдавал кровь и её компоненты 212 раз, из них 68 раз – именно тромбоциты.

Донорству именно этих элементов крови придаётся особое значение. Например, вливание тромбоцитов, устраняет спонтанную кровоточивость у больных лейкозами и анемией, а также предупреждает кровотечения при оперативных вмешательствах.

ИА «Орелград»