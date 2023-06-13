Орловец обвиняется в особо крупном мошенничестве

Речь идёт о хищении 232 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, дело направлено в Заводской районный суд. В ближайшее время состоится процесс.

Обвиняемый – один из руководителей потребительского кооператива «Сберегательный союз». Как установило следствие, эта организация, работавшая по принципу «финансовой пирамиды», функционировала в период с 2017 по 2022 год на территории пяти регионов нашей страны.

Мошенники внушали гражданам, что их кооператив – это возможность надёжного и выгодного вложения средств. Однако по факту чужие деньги, попадавшие им в руки, они использовали по собственному усмотрению. В итоге от их действий пострадали 539 человек (в том числе, многие – пенсионного возраста). Общий объём нанесённого ущерба оценивается в 232 миллиона рублей.

Орловцу предъявлено обвинение по статье УК «мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере». Что касается других фигурантов, то их уголовное преследование выделено в отдельное производство.

ИА «Орелград»