Прокуратура заставила орловскую школу починить крышу

13.6.2023 | 12:59 Закон и порядок, Новости, Образование, Строительство

Нарушения выявили в Глазуновском районе.

Фото: ИА «Орёлград»

Оказалось, что кровля на здании местной Тагинской школы находится в ненадлежащем состоянии. Покрытие износилось, имело значительные дефекты и повреждения. Всё это нарушало права несовершеннолетних на безопасные и комфортные условия воспитания и обучения.

В итоге надзорное ведомство обратилось в суд с исковым требованием. Оно было удовлетворено. Районную администрацию обязали выделить нужные средства, а само учреждение – привести в порядок кровельное покрытие.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, эти задачи выполнены. Также на контроле надзорного ведомства находится завершение ремонта в столовой данной школы.

Ранее прокуратура назвала проблемные дороги Орловского муниципального округа.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования