Прокуратура заставила орловскую школу починить крышу

Нарушения выявили в Глазуновском районе.

Оказалось, что кровля на здании местной Тагинской школы находится в ненадлежащем состоянии. Покрытие износилось, имело значительные дефекты и повреждения. Всё это нарушало права несовершеннолетних на безопасные и комфортные условия воспитания и обучения.

В итоге надзорное ведомство обратилось в суд с исковым требованием. Оно было удовлетворено. Районную администрацию обязали выделить нужные средства, а само учреждение – привести в порядок кровельное покрытие.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, эти задачи выполнены. Также на контроле надзорного ведомства находится завершение ремонта в столовой данной школы.

Ранее прокуратура назвала проблемные дороги Орловского муниципального округа.

ИА «Орелград»