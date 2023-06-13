ТТП Орла, наконец, передали новые автобусы

13.6.2023 | 13:31 Новости

Церемония прошла сегодня.

Фото: t.me/vestiorel

«Трамвайно-троллейбусное предприятие», как и ожидалось, получило 20 новых автобусов «ЛиАЗ». Они будут работать на маршрутах №9, 16 и 26, которые в данный момент обслуживаются ТТП. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Автобусы, давно полученные городом, планировалось пустить в дело ещё в мае, однако процесс несколько «забуксовал». Как пояснили в администрации Орла, причиной стала «задержка с оформлением документов».

Ранее мэр Орла Юрий Парахин, комментируя эту тему, уточнял: «У них [МУП «ТТП»] пока полностью не «закрыты» ещё 16, 26, 48 и 59 маршруты в необходимом количестве. Только после них будем думать о других маршрутах».

ИА «Орелград»

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