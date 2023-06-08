В мэрии Орла объяснили «пробуксовку» с новыми автобусами

Причина – «задержка с оформлением документов».

Речь идёт о 20 новых ЛиАЗах, которых очень ждут на некоторых маршрутах, например, связанных с Выгонкой. Автобусы планировалось пустить в дело ещё в мае. Тему ещё раз подняли в комментариях в официальной группе администрации Орла «Вконтакте».

«Орла коснулось приобретение 48 новых ЛиАЗов, 28 из которых уже на маршрутах, 20 завершают процедуру переоформления… Предлагаем не искать везде негатив. 20 новых автобусов готовы к работе, но есть задержка с оформлением документов. Как только она разрешится, мы непременно выпустим технику на маршруты», — прокомментировали ситуацию с официального аккаунта горадминистрации.

Заодно представители исполнительной власти Орла внесли ясность в вопрос с обновлением троллейбусного парка: «Троллейбусов новых действительно нет, пока для Орла это дорогостоящее приобретение. Кроме того, нет смысла приобретать новую технику и ставить её на старую контактную сеть. Начать стоит с модернизации сети. Для этого Орёл будет принимать участие в государственных программах».

ИА «Орелград»