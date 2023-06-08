В мэрии Орла объяснили «пробуксовку» с новыми автобусами

8.6.2023 | 16:14 Новости, Общество

Причина – «задержка с оформлением документов».

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт о 20 новых ЛиАЗах, которых очень ждут на некоторых маршрутах, например, связанных с Выгонкой. Автобусы планировалось пустить в дело ещё в мае. Тему ещё раз подняли в комментариях в официальной группе администрации Орла «Вконтакте».

«Орла коснулось приобретение 48 новых ЛиАЗов, 28 из которых уже на маршрутах, 20 завершают процедуру переоформления… Предлагаем не искать везде негатив. 20 новых автобусов готовы к работе, но есть задержка с оформлением документов. Как только она разрешится, мы непременно выпустим технику на маршруты», — прокомментировали ситуацию с официального аккаунта горадминистрации.

Заодно представители исполнительной власти Орла внесли ясность в вопрос с обновлением троллейбусного парка: «Троллейбусов новых действительно нет, пока для Орла это дорогостоящее приобретение. Кроме того, нет смысла приобретать новую технику и ставить её на старую контактную сеть. Начать стоит с модернизации сети. Для этого Орёл будет принимать участие в государственных программах».

Фото: vk.com/oreladm

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования