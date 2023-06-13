В Орле в фонд «Защитники Отечества» обратились уже 50 человек

13.6.2023 | 16:20 Новости, СВО

Филиал работает две недели.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Учреждение работает в здании по улице Степана Разина, 3. Задача фонда – оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции, а также членам их семей.

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, среди обратившихся — семь участников СВО, уже уволенных с военной службы, ещё один с инвалидностью, а также шестеро членов семей погибших ветеранов специальной военной операции.

В основном, обращения касались помощи в получении статуса ветерана боевых действий, содействия в прохождении врачебных комиссий, установления инвалидности, а также оказания бесплатной юридической помощи (в частности, по вопросам раздела имущества). Также поступали вопросы по выплатам от Министерства обороны, другим федеральным и региональным выплатам, предоставлению кредитных каникул. Один из запросов касался перевода ребёнка участника СВО с платного на бюджетное обучение в вузе.

Ранее сообщалось, что в фонде, помимо всего прочего, оказывается и психологическая помощь.

ИА «Орелград»

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