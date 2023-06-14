В Орле автомобилист дважды наехал на собаку

Зоозащитники готовят заявление в полицию.

Как сообщили участники общественной организации «Кот и пёс», первый наезд мог являться случайным, но второй уже не тянет на «несчастный случай». Пострадала уличная собака по кличке Бонча.

Инцидент произошёл на одной из строительных баз города. Пёс жил при рынке.

«Вчера приехавший закупаться материалами наехал один раз ему на задние лапы, вышел, посмотрел и проехал задним ходом еще раз… Жаль, в том месте нет камер. Но сотрудники запомнили номера», — рассказали общественники.

Сейчас Бонча находится в ветклинике. Ветеринары диагностировали перелом со смещением. Планируется операция. Реквизиты для помощи собаке размещены в группе «Кот и пёс» «ВКонтакте».

ИА «Орелград»