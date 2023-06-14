В Орле ищут экспонаты для «Музея любимой улицы»

Поучаствовать в его создании могут все.

Оригинальное заведение откроется на улице Ленина в доме 39-А. Ожидается, что это произойдёт в текущем или в следующем месяце.

Музей создаётся силами фонда «Духовность и культура провинции». Экспозиция расскажет гостям и жителям города о древней истории улицы Лениной (бывшей Болховской). Фонд получил на реализацию данного проекта грант в полмиллиона рублей.

За счёт этих средств оплачены отделочные работы в помещении, а также закуплена необходимая аппаратура для демонстрации фотографий и видеозаписей. Экспозиция формируется силами участников организации, однако дополнить её может любой желающий.

Планируется, что музей будет открыт для свободного посещения по выходным с 12 до 19 часов, сообщается в соцсетях фонда. В качестве экскурсоводов смогут выступить не только авторы проекта, но и другие известные орловские краеведы.

ИА «Орелград»