В Орле подрядчик получил крупный контракт без конкурса

Его назначили решением облправительства.

Речь идёт о комплексном благоустройстве двух солидных территорий, включающих в себя дворы 39 домов. На данные цели область уже предоставила городу межбюджетный трансферт в размере 300 миллионов рублей. В свою очередь, региональная казна получила их из федерального бюджета.

Первая территория находится в самом центре. Она ограничена улицами Ленина, Брестской, Тургенева и Горького, а также Почтовым переулком. Второй участок определяют улицы Матросская и Полесская.

Приводить всё это в порядок будет московское ООО «РБК Стройинвест». Такое решение приняли на заседании областного правительства. В частности, в протоколе заседания сообщается, что данный подрядчик «является приоритетным по объёму стоимости заключенных контрактов и количеству рабочих мест, имеет штат профильных специалистов, является участником проведения конкурентных закупок».

Работы стартовали накануне. Довести их до конца нужно к 1 декабря текущего года. При этом строительно-монтажные работы должны завершиться до 1 сентября, по озеленению, а также по установке малых архитектурных форм – до 1 октября.

Из открытых источников известно, что «РБК Стройинвест» существует с 2017-го года. Компания зарегистрирована в Москве. Основным видом её деятельности является «строительство жилых и нежилых зданий».

В рамках контракта будут благоустроены следующие дворовые территории:

на улице Ленина – дома №№4, 4-А, 6, 8, 10, 11, 13, 16/20, 19/2, 21, 24/26, 28, 29, 30-А, 32/34 и 37,

на улице Брестской — №№10 и 12,

на улице Тургенева — №№3 и 4,

на улице Горького — №№20, 22 и 24,

в переулке Почтовом — №№6, 8, 10, 14 и 16,

на улице Матросова — №№46, 48, 52 и 56,

на улице Полесской — №№43, 45, 47, 49, 51, 53 и 55.

ИА «Орелград»