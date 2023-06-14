В Орле утвердили индикаторы риска при продаже сидра

Изменения внесены в постановление о региональном надзоре.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление «О региональном государственном контроле (надзоре) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», принятое в 2021 году. Так получилось, что документ появился на свет на фоне тревожной информации о массовом отравлении некачественным сидром жителей нескольких регионов. Впрочем, изменения в региональное законодательство были подготовлены до этого инцидента.

Поправки вступят в силу с 1 сентября 2023 года. Они связаны с тем, что с этой же даты в стране будет введена обязательная маркировка средствами идентификации новых видов товаров. Новые федеральные и региональные правила касаются обязательных требований к фиксации в единой государственной автоматизированной информационной системе сведений об обороте алкогольной продукции, а также обязательных требований к маркировке пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

В связи с этим в Орловской области утверждены индикаторы риска нарушения обязательных требований для регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. К их числу, например, отнесено отсутствие в единой государственной автоматизированной системе зафиксированной информации о закупке алкогольной и спиртосодержащей продукции, имеющей федеральные специальные марки. Такие данные в систему обязаны вносить юридические лица, имеющие лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, в том числе через общепит.

Индикатором риска также является наличие сведений об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о производстве и обороте которой не зафиксирована в единой государственной системе учета объема. Кроме того, в список в качестве риска включено отсутствие в системе зафиксированной информации об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции непрерывно на протяжении трех месяцев с начала календарного года. Иными словами, к юрлицам, которые «попадут в зону риска» на указанных основаниях, могут прийти с проверкой.

ИА «Орелград»