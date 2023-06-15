Карлов опроверг слухи о снижении зарплат учителям в Орле

Ходят разговоры, что они «слишком много начали зарабатывать».

О слухах поговорили на заседании профильного комитета Орловского областного Совета 15 июня. Опасения педагогов передал председатель комитета Олег Кошелев.

«Речи о сокращении заработной платы учителям совершенно не идет», — заверил руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

«Если в центральном нашем городе, получив блага на один год, а потом почувствуют разочарование, я думаю, это будет разочарование для всех органов власти», — еще раз предупредил Олег Кошелев.

В ходе заседания также прозвучало, что в Орле в учреждениях среднего образования вакантно 71 место. По мнению депутата Ирины Гоцаковой, эту цифру можно смело удваивать, так как ей известны факты, когда учитель начальной школы ведет сразу два класса. Эта работа в две смены статистикой департамента образования не учитывается.

Напомним, Орел находится в тяжелом финансовом положении. В августе прогнозируется блокировка счетов муниципальных учреждений, администрации, МКУ «Объединенный муниципальный заказчик».

ИА «Орелград»