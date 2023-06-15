Орловцы вышли против грейдера, защищая деревья

Инцидент произошёл сегодня утром.

Местом действия стал Прокуровский лесопарк. Здесь пытались уничтожить часть зелёных насаждений для прокладки новой дороги (от Московского шоссе до жилого комплекса «Солнечный берег» по улице Космонавтов).

Местные жители проснулись от звука бензопил, вышли на улицу и потребовали остановить работы. После этого они составили официальные заявления на имя прокурора Орловской области Алексея Тимошина и главы Управления МВД по нашему региону Юрия Савенкова. На место прибыла полиция. Обо всём этом в соцсетях рассказал депутат областного совета Руслан Перелыгин.

«На прошлой неделе орловчане приглашали губернатора Андрея Клычкова встретиться с ними и объяснить свою позицию по строительству дороги к улице Космонавтов, вырубке леса. Но вместо себя он прислал опиловщиков», — отметил депутат.

Ранее местные жители, протестующие против запланированного уничтожения деревьев, записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Сообщалось, что «под нож» пойдут около 370 стволов. Орловцы считают, что такой вариант строительства данной дороги – не единственный, хотя и наиболее быстрый и дешёвый.

ИА «Орелград»