Орловцы жалуются на качество гарантийного ремонта дороги

Речь снова о трассе на «Юбилейный».

Судя по фотографиям, которые появляются в соцсетях, в частности, в группе «ДДД Мценск» «ВКонтакте», качество гарантийного ремонта, сделанного неделю назад, оставляет желать много лучшего. Действительно, на снимках видны следы «бурной деятельности», вот только налицо и отсутствие достойного результата – отверстия в дорожном полотне, во многих случаях, никуда не делись.

Напомним, что первый ремонт участка трассы «Мценск – Высокое – Мелынь», соединяющего деревню Высокое и детский лагерь «Юбилейный», состоялся восемь месяцев назад. Правда, тогда подрядчик не смог выполнить задачу до конца «из-за погодных условий». Итоги такой работы не устроили ни местных жителей, ни губернатора. Андрей Клычков потребовал привести дорогу в порядок «по гарантии» прямо во время одного из прямых эфиров.

Как удалось «Орёлгосзаказчику», который курирует данную трассу, выполнить губернаторское поручение, можно судить по этим фотографиям.

ИА «Орелград»