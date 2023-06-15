Орловцы жалуются на качество гарантийного ремонта дороги

15.6.2023 | 10:22 Новости, Строительство

Речь снова о трассе на «Юбилейный».

Фото: vk.com/public189647688

Судя по фотографиям, которые появляются в соцсетях, в частности, в группе «ДДД Мценск» «ВКонтакте», качество гарантийного ремонта, сделанного неделю назад, оставляет желать много лучшего. Действительно, на снимках видны следы «бурной деятельности», вот только налицо и отсутствие достойного результата – отверстия в дорожном полотне, во многих случаях, никуда не делись.

Напомним, что первый ремонт участка трассы «Мценск – Высокое – Мелынь», соединяющего деревню Высокое и детский лагерь «Юбилейный», состоялся восемь месяцев назад. Правда, тогда подрядчик не смог выполнить задачу до конца «из-за погодных условий». Итоги такой работы не устроили ни местных жителей, ни губернатора. Андрей Клычков потребовал привести дорогу в порядок «по гарантии» прямо во время одного из прямых эфиров.

Как удалось «Орёлгосзаказчику», который курирует данную трассу, выполнить губернаторское поручение, можно судить по этим фотографиям.

Фото: vk.com/public189647688
Фото: vk.com/public189647688
Фото: vk.com/public189647688

ИА «Орелград»

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