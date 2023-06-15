Орловские «трехзначные» маршрутки появились на «Яндекс-Картах»

Теперь за их движением можно следить и тут.

Ранее автобусы, которые обслуживают межмуниципальные маршруты, отображались в режиме «онлайн» только на портале bus57.ru и в приложении «Умный транспорт». Там они тоже появились совсем недавно. На «Яндекс.Картах» «трёхзначные» доступны с сегодняшнего дня.

Пользователи могут не только отследить перемещения, но и узнать подробные маршруты, расписание движения автобусов, а также сохранить нужные остановки в своё «избранное».

Претензии к работе «трехзначных» маршруток нужно направлять в Казённое учреждение Орловской области «Организатор перевозок». Это можно сделать в официальной группе «ВКонтакте» либо по телефону (4862) 44-33-64 (добавочный 108).

Отметим, что такие автобусы активно используются и для поездок в черте Орла, так как некоторые маршруты следуют через областной центр, «захватывая» соседние посёлки (Знаменку, Мезенку и ЗБК).

ИА «Орелград»