Орловских блокадников и учителей пригласили в Петербург

Это сделал губернатор «северной столицы»

Орловская область и Санкт-Петербург усилят взаимодействие. Губернаторы Андрей Клычков и Александр Беглов подписали план мероприятий по развитию межрегионального сотрудничества. Это произошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

«У нас тесные связи с Орловской областью в области экономики, культуры, туризма, спорта, здравоохранения и других. Для нас очень важно продолжать и развивать сотрудничество по этим направлениям», – заявил Беглов.

На встрече прозвучали и конкретные предложения. Так, петербургский глава озвучил планы по организации в «северной столице» конференции, посвящённой писателям-орловцам. Также он пригласил блокадников Орловской области принять участие в мероприятиях в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда (они состоятся в январе будущего года).

Кроме того, Беглов отметил, что 2024-й объявлен в России «Годом педагога и наставника» и пригласил учителей Орловщины посетить Петербург и обменяться опытом с местными коллегами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Ранее стало известно, что в рамках форума Клычков встретился с президентом «Концерна «Калашников»».

ИА «Орелград»