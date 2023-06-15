В Орле физкультурно-оздоровительный комплекс «устарел» до открытия

При лицензировании объекта в Северном районе могут возникнуть сложности.

ФОК открытого типа начали строить в августе 2022 года. Завершить работы должны до 31 июля 2023 года. На сдачу в срок серьёзной надежды уже нет, хотя подрядчик в последние два месяца ускорился (можно предположить, что после аванса в 36,8 млн рублей). Фактическая готовность около 58%, сообщил на заседании комитета по образованию, спорту и культуре 15 июня руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Евгений Литвяков. Работы приняты на 8,4 млн рублей, еще на 20 млн планируется принять в июне.

Председатель комитета Олег Кошелев призвал сделать «финальный рывок» и отметил, что могут возникнуть проблемы с лицензированием, даже если мы получим в ближайшее время прекрасное здание — нужен моющийся потолок. Для этого можно дописать допсоглашение с подрядчиком на новые работы, либо заменить покрытие как-то иначе.

Исполняющий обязанности руководителя департамента физической культуры и спорта Дмитрий Савин отметил, что к сожалению, эти требования ввели уже после того, как проект был готов и прошёл экспертизы.

«Мы обратились и ещё обратимся к коллегам в департамент строительства, «Орёлгосзаказчик», чтобы смогли предусмотреть возможность», — сказал Дмитрий Савин.

Напомним, ФОК на улице Рощинской строит ООО «Альянс». Цена контракта – 70 млн рублей. Предусмотрено обустройство площадок для пляжного волейбола, футбола, беговых дорожек, строительство душевых и раздевалок.

ИА «Орелград»