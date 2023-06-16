Клычков подал документы в избирком

Теперь он считается «выдвинутым кандидатом».

Об этом сообщили в Избирательной комиссии Орловской области. В данный момент документы находятся на рассмотрении.

Напомним, что выдвижение действующего губернатора на следующие выборы главы региона тоже состоялось сегодня. Кандидатуру Клычкова поддержали на 48-й отчётной конференции Орловского областного отделения КПРФ.

Кроме того, сегодня облизбирком провёл заседание и принял ряд постановлений, связанных с проведением выборов, а также рассмотрел вопросы, которые касаются открытия избирательных счетов кандидатов на должность губернатора Орловщины. Согласно утверждённому плану мероприятий, выдвижение должно завершиться 3 июля, а представить необходимые документы надо не позднее 4 июля (до 18 часов по местному времени).

ИА «Орелград»