Орловское КПРФ выдвинуло Клычкова на выборы

16.6.2023 | 13:25 Новости, Политика

Действующий губернатор пойдёт на второй срок.

Фото: vk.com/kprf1917orel

Такое решение принято на сегодняшней 48-й отчётной конференции Орловского областного отделения КПРФ. Мероприятие проходит в ТМК «Гринн» прямо в эти минуты.

В работе конференции принимают делегаты со всей Орловской области, депутаты от партии КПРФ разных уровней, а также приглашённые лица. Перед началом мероприятия партийные и комсомольские билеты были в торжественной обстановке вручены вновь вступившим. Затем с отчётным докладом выступил первый секретарь Орловского обкома КПРФ — сенатор Василий Иконников.

Затем состоялось выдвижение кандидата на губернаторские выборы. Сенсации не произошло – как ожидалось и анонсировалось, им стал действующий глава Андрей Клычков.

Накануне стало известно, что выборы губернатора в Орловской области пройдут 8, 9 и 10 сентября текущего года.

ИА «Орелград»

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