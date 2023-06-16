Муниципалитеты Орловщины получат около 15 млн под «Народный бюджет»

«Объекты приложения средств» выбирали сами жители.

Соответствующее постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Напомним, что суть проекта «Народный бюджет» состоит в том, что специальные комиссии, созданные из местных жителей, предлагают конкретные проекты, которые будут воплощены в жизнь за счёт дополнительных поступлений из региональной казны. На этот раз средства распределили между девятью муниципальными образованиями:

Орёл – 2,2 миллиона рублей (текущий ремонт школы №24 имени Тургенева),

Ливны – 2,2 миллиона рублей (капитальный ремонт городской детской библиотеки №3),

Мценск – 2,2 миллиона рублей (замена оконных блоков в школе №1),

Новодеревеньковский район – 2,2 миллиона рублей (ремонт тротуара в посёлке Хомутово по улице Кооперативной),

Новосильский район – 274 тысячи рублей (проект по развитию индустрии гостеприимства и туризма на территории района),

Сосковский район – 2 миллиона рублей (обустройство спортивной площадки в селе Сосково на улице Ленина),

Урицкий район – 2,2 миллиона рублей (капитальный ремонт кровли, водоснабжения и канализации Урицкой центральной библиотеки),

Хотынецкий район – 605 тысяч рублей (изготовление и установка баннера для привлечения туристов),

Шаблыкинский район – 1,1 миллиона рублей (благоустройство сквера в посёлке Шаблыкино по улице Октябрьской).

В общей сложности, муниципалитетам выделят 14 миллионов 979 тысяч рублей.

ИА «Орелград»