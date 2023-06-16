Муниципалитеты Орловщины получат около 15 млн под «Народный бюджет»

16.6.2023 | 16:34 Новости, Общество, Строительство

«Объекты приложения средств» выбирали сами жители.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Соответствующее постановление утвердил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Напомним, что суть проекта «Народный бюджет» состоит в том, что специальные комиссии, созданные из местных жителей, предлагают конкретные проекты, которые будут воплощены в жизнь за счёт дополнительных поступлений из региональной казны. На этот раз средства распределили между девятью муниципальными образованиями:

  • Орёл – 2,2 миллиона рублей (текущий ремонт школы №24 имени Тургенева),
  • Ливны – 2,2 миллиона рублей (капитальный ремонт городской детской библиотеки №3),
  • Мценск – 2,2 миллиона рублей (замена оконных блоков в школе №1),
  • Новодеревеньковский район – 2,2 миллиона рублей (ремонт тротуара в посёлке Хомутово по улице Кооперативной),
  • Новосильский район – 274 тысячи рублей (проект по развитию индустрии гостеприимства и туризма на территории района),
  • Сосковский район – 2 миллиона рублей (обустройство спортивной площадки  в селе Сосково на улице Ленина),
  • Урицкий район – 2,2 миллиона рублей (капитальный ремонт кровли, водоснабжения и канализации Урицкой центральной библиотеки),
  • Хотынецкий район – 605 тысяч рублей (изготовление и установка баннера для привлечения туристов),
  • Шаблыкинский район – 1,1 миллиона рублей (благоустройство сквера в посёлке Шаблыкино по улице Октябрьской).

В общей сложности, муниципалитетам выделят 14 миллионов 979 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования